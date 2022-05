Berührende internationalistische Gedenkfeier am Grab der Rotarmisten am 8. Mai

Nach einer kleinen Einleitung eines Genossen, der für sich die Patenschaft der etwas in Vergessenheit geratenen Grabstätte übernommen hat, sprach eine Kollegin aus der Ukraine.

Sie sagte: „Der Tag des Siegs über den Faschismus und die faschistischen Koalitionäre ist für uns als Bürger der Sowjetunion eigentlich morgen, am 9. Mai. Der 9. Mai ist für uns seit der Zerstörung der Sowjetunion der Tag, an dem es uns gelingt, die Massen zu mobilisieren - im Gedenken an die großen Errungenschaften der Sowjetunion und auch im Vertrauen auf die Zukunft für die Menschheit und für die Arbeiterklasse im Kampf für ihre Befreiung.

Im Zweiten Weltkrieg, oder wie wir ihn nennen: Im Großen Vaterländischen Krieg, haben 20 Millionen Menschen ihr Leben verloren. Die sowjetischen Menschen haben nie die Hoffnung und den Glauben auf den Sieg in der Zukunft verloren. Aufgrund der imperialistischen Aggression in der Ukraine ist es uns heute nicht möglich, diesen Tag in der Ukraine zu begehen. Unser Nachbar ist das imperialistische Russland, das nichts Besseres zu tun wusste, als die Ukraine zu überfallen. Das alles unter dem Vorwand der "Entnazifizierung und Entmilitarisierung". Die Werktätigen in der Ukraine müssen ihre Zukunft in der Einheit mit dem internationalen Proletariat sehen. Sie müssen den Kampf aufnehmen - gegen den sich in Europa weiter verbreitenden Faschismus. Wir müssen diesen imperialistischen Krieg gemeinsam überwinden, getreu dem Motto: Proletarier aller Länder vereinigt euch!“