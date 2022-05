Buenos Aires: Massenprotest gegen Inflation

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) verkündete, ukrainische Soldaten in Deutschland – genauer gesagt in Idar-Oberstein – an der Panzerhaubitze 2000 auszubilden, was aktuell passiert. Die Ausbildung dauert 40 Tage! Was planen Bundeswehr und die NATO, wie lange dieser Krieg geht? Fakt ist: Je mehr schwere Waffen in die Ukraine aus dem Westen geliefert werden, desto länger geht der Krieg.