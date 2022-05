Die abenteuerliche Reise ins Ruhrgebiet

Gleich bei der Abfahrt in Stuttgart: "Ein liegen gebliebener Zug blockiert Strecke nach Köln - Umleitungsstrecke 90 Minuten länger". Dann in Essen: "Böschungsbrand - heute fährt kein Zug mehr nach Essen!"; schließlich dann doch, aber: "Zugführer kommt erst mit einem verspätetem Zug". Zwischen Essen und Gelsenkirchen konnte die Straßenbahn nicht ganz durchfahren, weil an diesem Sonntag Baumschneidearbeiten durchgeführt wurden.

Der Fahrer im Bus-Ersatzverkehr gab schließlich durch: "Ich kann nicht weiterfahren, da vorne ist eine Demo!" Der ganze Bus brüllt: "Ja, genau da wollen wir hin!" Geschafft: Immerhin eine Stunde waren wir vor Ort! In Köln-Deutz haben sich bei einer spontanen Zwischenkundgebung ein paar Fans des 1. FC Kaiserslautern mit uns solidarisiert. Schließlich haben wir auf dem Bahnsteig noch ein kleines Konzert gegeben.