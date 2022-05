Fordarbeiter in Saarlouis, Valencia, Europa, weltweit: Es ist höchste Zeit, den Kampf aufzunehmen.

In entwürdigender Weise hetzt Ford die Belegschaften von Saarlouis und Valencia in den Konkurrenzkampf nach dem Motto: Eins von euren Werken machen wir zu, wer bietet mehr Zugeständnisse. Inzwischen ist die Belegschaft in Saarlouis um eine Schicht reduziert. Behauptungen, das liege an Corona, sind schlicht erfunden. Tatsächlich gibt es schon seit vor der Corona-Krise erhebliche Absatzprobleme in der Automobilindustrie, Ausdruck der Weltwirtschafts- und Finanzkrise, einer typisch kapitalistischen Erscheinung.

So ist die gesamte Industrieproduktion Deutschlands im letzten Jahr um 5 % gesunken. Außerdem wirkt die schönfärberisch als „Transformation“ bezeichnete Strukturkrise der Umstellung auf Elektroantriebe. Weil es um den Maximalprofit der kapitalistischen Monopole geht, kosten solche Stukturkrisen tausende von Arbeitsplätzen. Die Arbeiter und ihre Familien tragen die Folgen. Hinzu kommen neue Krisenerscheinungen der internationalisierten kapitalistischen Produktion. In diesen Tagen erleben wir erneut, wie der Konkurrenzkampf der Monopole in den Wirtschaftskrieg und in den Krieg um Industrie-, Landwirtschafts-, Absatz- und Einflussgebiete übergeht.

Von Kritik an dieser Krisenhaftigkeit des Kapitalismus ist von den SPD-Oberen des Saarlandes nichts zu hören. Der Gipfel der Armseligkeit ist allerdings erreicht, wenn sich die neue Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger, beim Ford-Chef, Henry dem soundsovielten, auf Betteltour begibt und die Beziehungen von Ford und dem lieben Saarland beschwört. Wie entwürdigend ist das für Arbeiterinnen und Arbeiter, wenn es heißt: Betteln statt Kämpfen?

Für die Fordarbeiter kann es nur heißen:

Kampf für die eigenen Interessen!

Gemeinsam mit den Kollegen von Valencia, ganz Europas und der Welt! Für die internationale Arbeitereinheit!

Die Grenzen verlaufen zwischen oben und unten!

Gemeinsamer Kampf um jeden Arbeitsplatz, für Lohnnachschlag und gegen die Gefahr eines III. Weltkriegs!

Vorwärts zur internationalen sozialistischen Revolution!

