Glaubt nicht, dass 70 Prozent der Russen Putin unterstützen

Liebe Genossinnen und Genossen, wir wenden uns an Euch aus Russland, dem Land, das die blutige Aggression in der Ukraine entfesselt hat. Glaubt nicht, dass 70 Prozent der Russen das von Putins Regime begonnene Massaker unterstützen. Das ist eine Lüge! Die russische Öffentlichkeit schweigt heute, eingeschüchtert durch die Repressionen, aber es gibt Proteste und Unzufriedenheit im Lande.

Wir russischen Marxisten-Leninisten bewerten die gegenwärtige Situation als einen Zusammenstoß zwischen zwei Imperialisten: Einerseits dem neuen russischen Imperialismus, der neue Territorien erobern will und von China unterstützt wird; und andererseits dem US- und EU-Imperialismus, der die Weltherrschaft aufrecht erhalten will. Die Werktätigen stehen in diesem Konflikt auf keiner Seite, aber der erste Schritt zum Frieden, die notwendige Voraussetzung dafür, muss der Abzug aller Truppen des Aggressors Russland aus dem Gebiet der Ukraine sein.

Heute versucht der russische Diktator, sich die Tradition des Kampfes gegen den Nationalsozialismus während des Zweiten Weltkriegs anzueignen, indem er sich einer antifaschistischen Rhetorik bedient. Doch sein Regime, das alle Freiheiten unterdrückt und den Interessen des oligarchischen Kapitals dient, hat nichts mit den Idealen des Großen Sieges zu tun.

In diesen dunklen Tagen, in denen die Welt vom Ausbruch eines Atomkriegs und der Umwandlung eines lokalen Konflikts in eine neue Weltschlacht bedroht ist, müssen sich die Arbeiter der Welt im Kampf für den Frieden in den Reihen einer neuen Antikriegsbewegung zusammenschließen. Nieder mit der russischen Aggression in der Ukraine! Schluss mit der NATO-Erweiterung und dem Wettrüsten! Es lebe ein gerechter Frieden zwischen den Völkern für die Interessen der arbeitenden Menschen.

Wir begrüßen auch die Einweihung des Willi-Dickhut-Hauses in Gelsenkirchen anlässlich dessen 30. Todestags und möchten den Genossen der MLPD unsere herzlichen Wünsche für weitere Erfolge im Kampf für die Sache des Proletariats übermitteln.