Große Mehrheit für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch

Angesichts der aktuellen Versuche in den USA, die Möglichkeit legaler Schwangerschaftsabbrüche einzuschränken, führte das Civey-Institut eine Befragung in Deutschand durch. Das Ergebnis war eine große Zustimmung zum Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Denn auch in Deutschland ist dieses Recht noch nicht vollständig durchgesetzt, sondern wird durch den §218 eingeschränkt. An der Umfrage beteiligten sich am 10. Mai bis 14 Uhr bereits über 5000 Menschen. 61 Prozent waren für die vollständige Legalisierung von Abbrüchen, weitere 10 Prozent waren eher dafür. Aber auch hier gibt es eine Polarisierung, sprachen sich über 18 Prozent strikt gegen ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch aus.