Informationsstand der MLPD

„Ihr habt voll Recht – ich unterschreibe und will helfen, die MLPD in Datteln aufzubauen!“

„Ihr habt voll Recht – ich unterschreibe und will helfen, die MLPD in Datteln aufzubauen“, das war die Reaktion eines Passanten in der sehr belebten kleinen Fußgängerzone in Datteln am Samstag an unserem Infostand, bei dem wir auch zur ersten bundesweiten Demo einer neuen Friedensbewegung am Sonntag, 8. Mai einluden

Korrespondenz