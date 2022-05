Kriegstreiber in der Defensive

Vor zwei Wochen schrieben Alice Schwarzer und 27 weitere Intellektuelle einen Offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz. Darin verurteilen sie zu Recht den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zugleich fordern sie, keine „schwere Waffen an die Ukraine“ zu liefern, weil dies „das Risiko eines dritten Weltkrieges“ bedeute.

Sie ernteten einen Sturm der Hetze quer durch die bürgerliche Parteienlandschaft. „Irrational“ oder „töricht“ waren noch die freundlicheren Kommentare. Der oberste Kriegshetzer der Ukraine in Deutschland, Botschafter Andrij Melnyk, bezeichnete in der Sendung von Anne Will am 8. Mai die Mahnung vor einem dritten Weltkrieg gar als „moralisch verwahrlost“. Moralisch voll in Ordnung ist für ihn nur maßlose Kriegstreiberei und Nationalismus reinsten Wassers, wie seine Hetze gegen „alle Russen“.

Solcher Kriegshysterie zum Trotz wachsen die kritischen Stimmen unter den Massen. 57 Prozent der Bevölkerung sorgen sich laut einer Umfrage für das RTL-Trendbarometer um die Gefahr einer Ausweitung des Kriegs in der Ukraine. Nur noch 45 Prozent sind für die Lieferung schwerer Waffen, Anfang April waren es noch 55 Prozent. So griff Bundeskanzler Scholz in seiner Rede zum 8. Mai zu verständnisvollen Worten: „Aus vielen Äußerungen, die ich dieser Tage höre, spricht ernste Sorge, dass sich der Krieg ausweitet. Solche Sorgen müssen ausgesprochen werden können.“1