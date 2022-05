Solidaritäts-Grüße

Michalis Aiwaliotis: "Nur, wenn wir uns zusammenschließen, werden wir Gerechtigkeit finden"

Michalis Aiwaliotis von der Selbstorganisation "Stand by me Lesvos", Partner von Solidarität International, schreibt Solidaritätsgrüße an die erste bundesweite Demonstration gegen die Weltkriegsgefahr am 8. Mai von Essen nach Gelsenkirchen.