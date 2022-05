Montagsdemo Bochum befragt Anna Vöhringer

Als einzige Partei außer der MLPD im Vorfeld zugesagt hatte die Linkspartei, deren Vertreter aber leider nicht erschien.

So gab es eine spannende und gute Diskussion von Bochumer Bürgerinnen und Bürgern mit der Direktkandidatin der Internationalistischen Liste / MLPD, Anna Vöhringer. Natürlich ging es hauptsächlich um die akute Gefahr eines III. Weltkriegs, Anna Vöhringer rief alle dazu auf, in der Widerstandsgruppe der MLPD und des Jugendverbands REBELL mitzumachen und gemeinsam aktiven Widerstand gegen alle Kriegstreiber zu organisieren.

Immer mehr Leute blieben stehen, kauften REBELL-Magazine, und hörten interessiert zu. Es kam zu einer Diskussion über die Rolle Russlands: Einem Passanten, der Putin verharmloste, widersprach Anna in den Punkt deutlich. MLPD und REBELL stehen für den Kampf gegen alle imperialistischen Aggressionen, unsere Verbündeten sind die Arbeiter und Volksmassen in der Ukraine und in Russland. Diese klare Haltung kam vor allem bei vielen Jugendlichen gut an, insgesamt war es ein erfolgreicher Abend.