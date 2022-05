Postkartenaktion des REBELL Berlin

In Deutschland gehen immer mehr Menschen im Rentenalter arbeiten. Im vergangenen Jahr waren 1,05 Millionen Beschäftigte 67 Jahre alt oder älter. Davon waren 217.000 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt und 835.000 hatten einen Minijob. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei im Bundestag hervor. Die entsprechenden Zahlen sind demnach in den vergangenen Jahren stark gestiegen, wie aus den Angaben des Arbeitsministeriums hervorgeht. Im Jahr 2010 waren es noch rund 685.000 Beschäftigte, die mindestens 67 Jahre alt waren. 2015 waren es knapp 792.000 und im Jahr 2018 gut 968.000. In den westdeutschen Bundesländern stieg die Zahl der berufstätigen Rentnerinnen und Rentnern von knapp 600.000 im Jahr 2010 auf 890.000 im vergangenen Jahr. In Ostdeutschland arbeiteten im Jahr 2010 etwa 90.500 Menschen, die mindestens 67 Jahre alt waren, im Jahr 2021 waren es 162.000. Diese Entwicklung macht deutlich, dass die Renten viel zu niedrig sind.