Proteste für Recht auf Schwangerschaftsabbruch

Am Wochenende des 7. und 8. Mai fanden in vielen Städten der USA Demonstrationen und Kundgebungen für den Erhalt des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch im Bundesrecht der USA statt. Am Samstag gab es größere Demonstrationen in Städten, darunter Chicago und Atlanta. Die größte Kundgebung fand mit rund 5000 Teilnehmerinnen in Houston (Texas) statt. Ihr Hauptargument: Die Abschaffung des Rechts auf legalen Schwangerschaftsabbruch führt nur zu illegalen, d. h. unsicheren und gefährlichen Abtreibungen. Am Mother's Day (8. Mai) gab es vor Kirchen Aktionen der Frauenbewegung für das Recht der Frauen, über ihren Körper selbst zu entscheiden.