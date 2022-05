Prozess gegen Verfassungsschutz am 18. Mai

In London protestierten am 8. Mai hunderte Russen gegen die Politik des russischen Präsidenten Putin und seinen Krieg gegen die Ukraine. Die Demonstranten forderten den Abzug der russischen Truppen und ein Ende der autoritären Putin-Herrschaft. Die Demonstranten waren sowohl seit langem in London lebende Russen als auch viele junge Leute, die Russland erst kürzlich verlassen haben, darunter auch Navalny-Anhänger. Es wurden weiß-blaue Flaggen als Anti-Kriegs-Symbol geschwenkt. Auch Ukrainer beteiligten sich. Die Gruppe "Russians Against War" in London protestiert jede Woche seit Beginn des russischen Einmarschs. Dies war jetzt die bisher größte Aktion.