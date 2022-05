Pulverfass Pazifik: Chinas Aufstieg zur Seemacht

Marlene Dietrich war zweifellos eine der bedeutendsten deutschen Schauspielerinnen des letzten Jahrhunderts. Filme wie „Der blaue Engel“ oder „Zeugin der Anklage“ machten sie weltweit bekannt. Sie beherrschte alle Facetten von der weiblichen Anziehung bis zum distanzierten Vamp – immer selbstbewusst und eigenständig, auch im Gesang von „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ bis „ Sag mir, wo die Blumen sind“. Der Hitler-Diktatur setzte sie entschiedenen Widerstand entgegen, während Theaterkollegen wie Gustav Gründgens und Heinrich George die Zeit der faschistischen Diktatur als Karriere-Sprungbrett sahen. Sie ging in die USA, legte die deutsche Staatsbürgerschaft ab und nahm die US-amerikanische an. Mit Auftritten unterstützte sie an der Front in Europa und Afrika aktiv die US-Armee gegen die Nazis. Noch bis in die 60-er Jahre wurde sie in der BRD deswegen angefeindet



