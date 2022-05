Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush

Ihr Leben ändert sich jedoch schlagartig, als ihr Sohn Murat verschwindet. Kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York erfährt sie, dass er wegen "Terrorismus" im Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba eingesperrt und auch gefoltert wird. Sie findet zufällig einen Menschenrechtsanwalt, der sich in der Sache engagiert. Das ungleiche Paar, Rabiye und Bernhard Docke führt manche Auseinandersetzungen, bis sie sich bald in Washington vor dem Supreme Court wiederfinden.

Noch öfter muss sie schnell mal eben nach Washington, um gegen den amerikanischen Präsidenten zu klagen. Fünf Jahre dauert der Kampf, mit allen Höhen und Niederlagen. Eine tiefgründige Recherche über den Fall Murat Kurnaz ist die Grundlage des Films: Ein ungeheuerlicher Akt des Staatsterrorismus, der sich so in Wirklichkeit abgespielt hat, mit Verwicklung der damaligen rot-grünen Regierung.

Ein überragender Film, den man unbedingt gesehen haben muss, voll Empathie, hart an den Tatsachen und tief berührend, aber auch voll Witz und Menschlichkeit. Meltem Kaptan bekam bei der diesjährigen Berlinale völlig zu Recht den Silbernen Bären als beste Hauptdarstellerin. Auch den Nachspann sollte man sich anschauen...