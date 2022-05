Rebellischer Abend über Opportunismus

25 Personen nahmen an dem von der MLPD Berlin organisierten Abend teil. Die Buchvorstellung dauerte eine knappe Stunde. Es wurden die wichtigsten Kapitel des Buches vorgestellt und Themen angesprochen wie zum Beispiel, was Imperialismus bedeutet, akute Weltkriegsgefahr mit atomaren Eingriffen, Energiepolitik, NATO und Russland, Neoliberalismus, Neorevisionismus, LGBTIQ+ Bewegung und das Thema Faschismus im Zusammenhang mit der Rolle des Opportunismus.

Opportunismus ist im Allgemeinen: Anpassung an die jeweilige Lage, Handeln nach dem kurzfristigen Vorteil, Zurückweichen vor Schwierigkeiten. In der Arbeiterbewegung ist der Opportunismus eine bürgerliche Strömung, die die Grundzüge der kapitalistischen Entwicklung übersieht und die Klasseninteressen des Proletariats für Augenblickinteressen aufgibt, die den Massen die Fähigkeit zur Selbstbefreiung abspricht, Klassenkampf und Revolution ablehnt und für Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie eintritt.

Doch der Opportunismus ist in einer Krise, weil der Kapitalismus nicht die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt, sondern den Profit und die Bedürfnisse der Monopole. Daher verlieren auch die Menschen immer mehr das Vertrauen an die Regierungen und in den Kapitalismus. Es ist trotzdem wichtig, sich damit zu befassen, weil wir oft von Opportunismus beeinflusst werden. Wie genau, steht in dem Buch.