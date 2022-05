Ganz empört zeigt er auf die Demonstranten: „Siehst du hier die Linkspartei? Es ist ein Desaster … Über 260 Mitglieder haben wir in Bochum und wo sind die alle? Gestern war Mitgliederversammlung. Rate mal, wie viele gekommen sind? Gerade mal ein Dutzend!“

„Immerhin hat sich Sevim Daǵdelen gegen Rüstungsexporte in die Ukraine ausgesprochen, weil das nur der Auftakt für den Dritten Weltkrieg – einen Atomkrieg - bedeuten würde", sage ich und gebe ihm das Flugblatt „Die Weltkriegsgefahr eskaliert“. „Aber nicht mal sie als Bochumer Bundestagsabgeordnete war anwesend!“, meint er.

Man kann seine Trauer nachvollziehen: Parteinahme für die NATO, Opportunismus, bürgerliche Doppelmoral usw. treiben die Partei an den Rand ihrer Existenz. Ich zeige ihm das Buch: „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus.“ Er schaut sich das Inhaltsverzeichnis an: „Was, der Trotzkismus ist auch in der Krise?“ „Die haben ja versucht, die Linkspartei zu unterwandern; doch mit ihrem Entrismus machen sie sich selbst überflüssig.“ Kaufen wollte er es allerdings noch nicht.