Volker Schlöndorff mit "Der Waldmacher" auf Tour in Deutschland

Der Film handelt von einem Australier, der mit Frau und Kindern 30 Jahre in Afrika (Niger, Äthiopien, insgesamt sechs Ländern) zugebracht hat. Zuerst pflanzte er neue junge Bäume, die jedoch fast alle wieder eingingen.

Das Wurzelwerk der abgeholzten alten Bäume war noch im Boden vorhanden. Da kam er auf die Idee, die Sprösslinge dieser alten Bäume zu pflegen und zu schützen. Und siehe da: Es entstand im Laufe der Jahre ein neuer Wald und die Methode verbreitete sich und begeisterte die Menschen.

Er berichtete auch, dass das Projekt der Afrikanischen Union „Afrikas Grüne Mauer“ (englisch Great Green Wall) oder auch „Initiative Große Grüne Mauer der Sahara und des Sahel“ - Afrikas Vorzeigeinitiative, um die Effekte des Übergangs in eine globale Klimakatastrophe und der Desertifikation zu bekämpfen, weitgehend gescheitert ist. Und das trotz vieler Milliarden, die darin investiert wurden. Das Geld versickerte fast vollständig in der Korruption afrikanischer Bürokratie oder bei den Herrschenden dieser Länder.

Auch in dem Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ von Stefan Engel wird die beschleunigte Vernichtung der Wälder als ein Hauptfaktor für die drohende Umweltkatastrophe behandelt. Insofern berichtet der Film von einer guten Initiative. Sie betrifft bis jetzt ein Gebiet in der Größe Thüringens auf dem riesigen afrikanischen Kontinent. Der Film wird im Herbst auch im Fernsehen gezeigt werden.