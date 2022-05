Webinar: Brennende Notwendigkeit einer anti-imperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront

„Der Krieg in der Ukraine wird noch mehrere Monate, wenn nicht länger, andauern. ... In einer solchen Situation ist es besonders wichtig, die internationalen Anstrengungen gegen den Imperialismus und die faschistischen Kräfte, die seine Interessen schützen, zu verstärken. Es gibt keinen 'guten' Imperialismus, er bedeutet immer Leid und Tod, wovon wir uns heute wieder einmal überzeugen können" - schreibt die ICOR-Organisation KSRD aus der Ukraine (Koordinierungsrat der Arbeiterbewegung der Ukraine) in ihrem Beitrag für das Webinar. Jeder Tag in diesem Kriegsgeschehen und in den weiteren Brennpunkten Afghanistan, Türkei – Kurdistan, Palästina mahnt uns, die Anstrengungen für eine Einheitsfront zu verstärken. Verpasst auf keinen Fall das Webinar!

Bisher ist dieser Ablauf geplant: **** Beitrag der ICOR-Hauptkoordinatorin Monika Gärtner-Engel mit der Resolution des a.o. Meetings des ICC der ICOR **** Eingangsstatements aus der Ukraine, Russland, Palästina, Kurdistan, Afghanistan **** Diskussion mit breiter Beteiligung, die Beiträge können 3 Minuten dauern.



Link zum Webinar

Meeting-ID: 854 5609 2779

Passcode: 522200

Zeiten:

7 am: Mexico City, Bogotá

1 pm: Algier, Tunis

2 pm (14 Uhr): Paris, Berlin

3 pm: Moscow

5:30 pm: Delhi

6 pm: Dhaka

10 pm: Sydney

ICOR Webinar - "Burning need for an anti-imperialist and anti-fascist united front".

"The war in Ukraine will continue for several months, if not longer....In such a situation, it is especially important to strengthen international efforts against imperialism and the fascist forces that protect its interests. There is no such thing as "good" imperialism; it always means suffering and death, as we can see for ourselves once again today.... " .... writes the ICOR organization KSRD from Ukraine in its contribution to the webinar. Every day in this warfare and in the other hotspots Afghanistan, Turkey - Kurdistan, Palestine reminds us to intensify efforts for a united front. Don't miss the webinar! So far this schedule is planned: **** Contribution of the ICOR main coordinator with the resolution of the a.o. meeting of the ICC of the ICOR **** Entrance statements from Ukraine, Russia, Palestine, Kurdistan, Afghanistan **** Discussion with broad participation, contributions can last 3 minutes.

Link: https://us02web.zoom.us/j/85456092779?pwd=TG1lclhVVEtSdVFDV2QyZzlGNTFXdz09

Seminario web de la ICOR - "Necesidad candente de un frente unido antiimperialista y antifascista"

"La guerra en Ucrania continuará durante varios meses, si no durante más tiempo..... En tal situación es particularmente importante intensificar los esfuerzos internacionales contra el imperialismo y las fuerzas fascistas que protegen sus intereses. No existe el imperialismo "bueno", siempre significa sufrimiento y muerte, como podemos comprobar una vez más hoy.... " .... escribe la organización ICOR KSRD de Ucrania en su contribución al seminario web.

Cada día en esta guerra y en los otros puntos calientes Afganistán, Turquía - Kurdistán, Palestina nos recuerdan que hay que intensificar los esfuerzos por un frente unido. ¡No se pierda el seminario web! Hasta ahora, este calendario está previsto: **** Contribución del coordinador principal de la ICOR con la resolución de la a.o. reunión del CPI de la ICOR **** Declaraciones de entrada de Ucrania, Rusia, Palestina, Kurdistán, Afganistán **** Debate con amplia participación, las contribuciones pueden durar 3 minutos.

Link: https://us02web.zoom.us/j/85456092779?pwd=TG1lclhVVEtSdVFDV2QyZzlGNTFXdz09

ICOR Webinar - "Nécessité brûlante d'un front uni anti-impérialiste et antifasciste"

"La guerre en Ukraine va durer encore plusieurs mois, si ce n'est plus....Dans une telle situation, il est particulièrement important d'intensifier les efforts internationaux contre l'impérialisme et les forces fascistes qui protègent ses intérêts. Il n'y a pas de "bon" impérialisme, il est toujours synonyme de souffrance et de mort, comme nous pouvons le constater une fois de plus aujourd'hui.... " .... écrit l'organisation ICOR KSRD d'Ukraine dans sa contribution au webinaire.Chaque jour dans cette guerre et dans les autres points chauds que sont l'Afghanistan, la Turquie - le Kurdistan, la Palestine, nous exhorte à redoubler d'efforts pour un front uni. Ne manquez en aucun cas le webinaire !

Jusqu'à présent, ce déroulement est prévu : **** Intervention de la coordinatrice principale d'ICOR avec la résolution de la réunion extraordinaire du CCI d'ICOR **** Déclarations d'entrée de l'Ukraine, de la Russie, de la Palestine, du Kurdistan, de l'Afghanistan **** Discussion avec une large participation, les interventions peuvent durer 3 minutes.

Link: https://us02web.zoom.us/j/85456092779?pwd=TG1lclhVVEtSdVFDV2QyZzlGNTFXdz09

Вебинар ICOR - "Острая необходимость в антиимпериалистическом и антифашистском едином фронте"

"Война в Украине будет продолжаться несколько месяцев, если не дольше.... В такой ситуации особенно важно активизировать международные усилия против империализма и фашистских сил, защищающих его интересы. Не существует такой вещи, как "хороший" империализм, он всегда означает страдания и смерть, в чем мы можем убедиться еще раз сегодня.... "

.... пишет организация ICOR KSRD из Украины в своем вкладе в вебинар.

Каждый день в этой войне и в других горячих точках - Афганистане, Турции - Курдистане, Палестине - напоминает нам о необходимости активизировать усилия для создания единого фронта. Не пропустите вебинар!

Пока этот график запланирован: **** Вклад главного координатора ИКОР с резолюцией а.о. заседания МКК ИКОР **** Вступительные заявления от Украины, России, Палестины, Курдистана, Афганистана **** Обсуждение с широким участием, выступления могут длиться 3 минуты.

Link: https://us02web.zoom.us/j/85456092779?pwd=TG1lclhVVEtSdVFDV2QyZzlGNTFXdz09