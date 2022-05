Weltfrauenkonferenz – Manifestation für den Weltfrieden

Die per Zoom übertragene Konferenz verfolgten über 46 Teilnehmerinnen aus zwölf Ländern Europas. Neben den Länderberichten der Delegierten aus Deutschland, Frankreich, Schweiz, Niederlande und Bosnien kamen Gastfrauen aus Belarus und Polen zu Wort.

Eine Bergarbeiterin aus Nowowolynsk in der Ukraine schrieb unmittelbar während der Konferenz: „Wir sind sehr dankbar für die Hilfe, die wir erhalten aus dem Ukraine-Hilfsfonds ... Gerne möchte ich nach Tunis kommen und dabei sein.“

Die Berichte brachten neue Aspekte zu Tage. Ingura von der „Belarus Womens Foundation“ berichtet, wie sich die Lage der Geflüchteten weltweit verschärft: „Die UN sagt, Belarus ist Aggressor und deshalb weisen viele Länder Geflüchtete aus Belarus aus. Das betrifft etwa 30000 vor Lukaschenko geflüchtete Menschen, also genau die Menschen, die vor Lukaschenko flohen. Wir helfen den ukrainischen Frauen und Kindern überall.“

Polen hat erstmals auch Flüchtlinge aufgenommen. Aber für die Frauen, die durch Vergewaltigung schwanger sind, gilt das restriktive Abtreibungsgesetz genauso! Dagegen hat die polnische Frauenorganisation sofort den Kampf aufgenommen. Sie haben einen Eilantrag gestellt gegen das reaktionäre Abtreibungsgesetz der PiS-Regierung und schließen die polnischen und ukrainischen Frauen im Kampf dagegen zusammen. Die Frauen betonten durch die Bank, dass es keine Flüchtlinge erster und zweiter Klasse geben darf, egal aus welchem Land.

„Das A und O ist ..., dass wir uns an alle Frauen wenden, nicht nur an aktive, politische Frauen," hebt der Bericht aus Deutschland hervor. Er betont die Bedeutung der Gewinnung junger Frauen, die in eher unorganisierter Form, aber sehr vielfältig gesellschaftlich aktiv sind. Die Konferenz beschloss eine Reihe von Resolutionen unter anderem zur Solidarität mit dem kurdischen Befreiungskampf gegen die aktuellen Bombardements des faschistischen Erdoğan-Regimes; zum Jahrestag der Rana-Plaza-Katastrophe in Bangladesch; zur Solidarität mit den von staatlicher Verfolgung und Kriminalisierung betroffenen Genossinnen und Genossen der MLPD.

Damit die Weltfrauenkonferenz zu einem Höhepunkt wird, müssen noch viele Aufgaben verantwortlich übernommen werden. So die Umsetzung der super Idee von Anne Wilhelm vom Kämpferischen Frauenrat: „Machen wir die Konferenz auch in den Heimatländern zu einem kulturellen Event durch die Übertragung per Livestream beim Public Viewing“. Europa wird die Generalversammlung ausrichten, dazu wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. Verantwortung für Workshops übernahmen: Frankreich zu „Gendergerechtigkeit“; die „Bewegung der freien Frau“/TJA aus Diyarbakır zu imperialistischen Kriegen; ver.di-Frauen zum Thema Arbeitswelt. Alle Workshops werden international vorbereitet und auf der Homepage www.worldwomensconference.org publiziert. Für die Teilnahme an der Weltfrauenkonferenz bitten wir um Anmeldungen bis 1. August unter www.weltfrauenkonferenz-anmeldung@web.de

Das Programm der Weltfrauenkonferenz in Tunis

3. September 2022: Anreisetag mit Registrierung

4. September 2022: Große Eröffnungsdemo auf den Spuren der tunesischen Massenaufstände und Eröffnungszeremonie

5. und 6. September 2022: Workshops

7. und 8. September 2022: Generalversammlung

9. September 2022: Großes Abschlussplenum

10. September 2022: Au revoir