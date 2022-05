Im Vorfeld wurde im Oktober 2020 bei dem einen der beiden Antifaschisten, der einen türkischen Migrationshintergrund hat, bereits eine Hausdurchsuchung zu diesem Verfahren durchgeführt. Die Durchsuchung habe insgesamt fast fünf Stunden angedauert, wobei Handy, Laptop, Bücher, Notizhefte und Materialien, wie etwa Plakate, beschlagnahmt worden seien.

Während der Durchsuchung habe die Polizei außerdem wieder und wieder Einschüchtungsversuche unternommen und versucht, dem Aktivisten eine künftige politische Arbeit auszureden. So kam es, dass einer der Polizisten zu der Mutter des Antifaschisten gesagt hat: „Heute ist es Graffiti und morgen DHKP-C!“ Die DHKP-C (Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front) ist eine Organisation mit marxistisch-leninistischem Anspruch, die in der Türkei für eine Gesellschaft ohne Unterdrückung und Ausbeutung kämpft. Die DHKP-C ist in der Türkei, in den USA und in der EU als terroristische Organisation verboten.

Anlässlich des politischen Charakters dieses Verfahrens wurde von verschiedenen linken Organisationen ein Solidaritätsaufruf gemacht. Vor dem Gerichtsgebäude und Gerichtssaal standen bereits mehrere Polizisten. Es wurden zusätzliche Kontrollen durchgeführt, um dadurch die Teilnehmeranzahl der Prozessbeobachter zu reduzieren.

Während der Gerichtsverhandlung wurden zwei Polizisten als Zeugen vorgeladen. Einer von ihnen machte vor Gericht die Aussage, dass angeblich Symbole der DHKP-C im Handy gefunden worden seien. Das sei aber keine strafbare Handlung, da sie nicht öffentlich verbreitet worden seien. Die Richterin verurteilte die beiden linken Aktivisten zu jeweils 20 und 30 Sozialstunden. Nach der Urteilsverkündung sagte die Richterin durch den Gerichtssaal hindurch: „Wenn euch die Regeln dieses Landes nicht passen, könnt ihr euch ein anderes Land suchen!“

Aus Protest gegen diesen Satz verließen einige Prozessbeobachter den Gerichtssaal und weigerten sich, die Formulare der Wachpolizei zu unterschreiben. Mit dem Kopf nach oben und einer gestreckten Faust sagten die beiden Antifaschisten vor dem Gerichtsgebäude: „Der Kampf gegen Faschismus, Kapitalismus und Imperialismus geht weiter!“