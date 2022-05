Wichtiges ICOR-Webinar am 15. Mai 2022

Gestern war die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in der Ukraine, traf den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und versprach weitere Finanzhilfen und Waffenlieferungen. Sie sprach auch mit Angehörigen von Opfern des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Unterdessen werden in Idar-Oberstein seit gestern die ersten ukrainischen Soldaten an der Offensivwaffe Panzerhaubitze ausgebildet. Die deutsche Bundesregierung setzt ihren aggressiven Kriegskurs fort. Aber unter der Bevölkerung mehren sich Kritik und Widerspruch dagegen, trotz der ganzen psychologischen Kriegsführung. Die weitere Entwicklung eines weltweiten aktiven Widerstands gegen alle imperialistischen Aggressionen und gegen die Weltkriegsgefahr ist das Gebot der Stunde!

Monika Gärtner-Engel, Hauptkoordinatorin der ICOR und Co-Präsidentin der internationalen Einheitsfront, schreibt in ihrem aktuellen Einladungsschreiben zum ICOR-Webinar: "Ich möchte euch herzlich zu unserem nächsten Webmeeting einladen. Es findet ja wie vereinbart am 15. Mai statt. Es erhält noch mal eine besondere Brisanz durch die gefährliche Entwicklung mit der Gefahr eines Dritten Weltkriegs, der wiederum das Potenzial eines alles vernichtenden Atomkriegs hätte. Ich freue mich sehr, mit euch allen weiter zu diskutieren. Es hat sich bereits eine neue Organisation, die Union der Kommunisten der Ukraine, mit einem Einführungsbeitrag angemeldet. Sie kommen aus dem Spektrum von Solidnet, sind aber sehr an der Zusammenarbeit mit uns interessiert.

Des weiteren sollten wir die Brennpunkte der kriegerischen und unterdrückerischen Auseinandersetzungen auf der ganzen Welt nicht vergessen. Deshalb würde ich mich auch sehr über einen Einleitungsbeitrag türkischer oder kurdischer Freunde zum derzeitigen Brennpunkt des Angriffskrieges der Türkei, von Freunden aus Afghanistan zur verheerenden Situation dort und auch aus anderen Brennpunkten der Welt freuen.

Bitte meldet euch und nehmt gerne teil mit vorbereiteten Beiträgen. Ich werde eine Einführung geben, dann wird es Eingangsstatements à 5 Minuten geben und ansonsten ist die Redezeit wieder auf 3 Minuten beschränkt. Gerne könnt ihr auch Resolutions- und Aktionsvorschläge einbringen. Auch wer Mitglied in der Einheitsfront werden möchte, kann sich gerne entsprechend im Vorfeld oder dann auf dem Treffen melden.

Mit herzlichen und revolutionären Grüßen

Monika Gärtner-Engel"

ICOR Webinar – Brennende Notwendigkeit einer antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront - Sonntag, 15. Mai 2022

Zeiten: