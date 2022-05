Abstimmung über 100-Milliarden-Schattenhaushalt doch nicht heute

Alle sechs Universitätskliniken stehen in der dritten Streikwoche. Wir brauchen eine breite Unterstützung. Fast jeder, der schon einen Aufenthalt in einem Krankenhaus brauchte, spürt die zu niedrige Personalbesetzung in den unterschiedlichsten Berufsgruppen. Am vergangenem Freitag besuchten uns im Streikzelt in Essen Ärzte und drückten ihre Solidarität aus. In den Medien wird unsere breite Bewegung kaum noch erwähnt. Also besucht und unterstützt uns.