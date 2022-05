Pressemitteilung von Solidarität International

Auf zum Sprachenseminar am 23. und 24. Juli

Am 23. und 24. Juli findet in Gelsenkirchen wieder ein Sprachenseminar mit Vorbereitung auf die Weltfrauenkonferenz 2022 in Tunis statt , wie die Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International mitteilt: