Ausgelassene Wahlparty gestern in Bochum

Die Wahlfeier begann mit einer Rede der Kreisleitung Bochum. "Wir erleben eine Landtagswahl in einer bisher noch nicht dagewesenen Weise, nämlich unter der akuten Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Keine der zur Landtagswahl angetretenen Parteien mit Ausnahme der MLPD hat in ihrer Wahlwerbung ein einziges Wort zum Krieg in der Ukraine und der Gefahr eines III. Weltkriegs erwähnt. Auf Wahlplakaten der SPD hieß es z.B.: "Für euch gewinnen wir das Morgen." Ein "Morgen" werden wir bei einem Atomkrieg nicht erleben", hieß es in der Rede.

Der Redner informierte auch über die Gründe, warum so ein Krieg wie in der Ukraine entstehen kann. Die imperialistischen Staaten ringen um die Weltherrschaft über die Rohstoffe und auch strategische Vorteile, die Ukraine ist rohstoffreich und damit für das Regime Putins ebenso interessant wie für den Hauptkriegstreiber USA und die NATO. Die Weltkriegsgefahr kann nur gebannt werden, wenn Millionen Menschen aller Länder dagegen auf die Straße gehen und flächendeckende Streiks organisiert werden.

Kämpferische Lieder und ein Wahlplakate-Quiz rundeten die Feier ab. Ebenfalls gratulierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einem langjährigen Genossen zum 65. Geburtstag. Dann wurde das vorläufige Wahlergebnis bekanntgegeben: Die Direktkandidatin der Internationalistischen Liste/MLPD bekam in ihrem Bochumer Wahlkreis 191 Stimmen; das Zweitstimmenergebnis der Internationalistischen Liste/MLPD ist mit 161 Stimmen (0,11 Prozent) besser als bei der letzten Bundestagswahl.