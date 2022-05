Beeindruckende Botschaft aus der Ukraine

Der Kern der Sache ist die sozialistische Revolution

Liebe Genossinnen und Genossen! Der Krieg in der Ukraine ist zu einem anschaulichen Beispiel für die gewaltsame Konfrontation zwischen verschiedenen imperialistischen Kräften geworden. Einerseits setzt das neuimperialistische Russland seine verbrecherische Aggression fort, um seinen Einfluss im Raum der ehemaligen UdSSR, sowie insgesamt in Europa und Asien zu erhalten und auszuweiten.

Andererseits wollen die Imperialisten der USA, der EU und Großbritanniens den Einfluss des russischen Imperialismus beseitigen und dabei freien Zugang zu den reichen Ressourcen dieses Landes erhalten. Die wichtigsten NATO-Staaten verstärken ihre Truppen in den Ländern Mittel- und Osteuropas, vom Baltikum bis Rumänien und Bulgarien, in großer Schnelle. Für die Zukunft planen die USA und die NATO eine noch stärkere Militarisierung des gesamten Planeten.

Der Krieg in der Ukraine wird noch mehrere Monate, wenn nicht länger, andauern. Der Westen ist entschlossen, Putins Regime maximal zu schwächen und, wenn möglich, seine Beseitigung und die Ersetzung durch eine prowestliche Regierung zu erreichen. Die Hauptopfer des Krieges sind wie immer die einfachen Werktätigen, die Arbeiterklasse – die ukrainische genauso wie die russische. Jeden Tag sterben Werktätige in zivilen Städten durch Raketen und Bomben oder an der Front, wo sie die Interessen der herrschenden Klasse verteidigen. Viele in der Ukraine haben sich nun mit der Idee vereint, Putins Interventionisten zu vernichten. Aber der Kern der Sache ist weitergehend: Sie zu besiegen, wird den Menschen in der Ukraine weder wahre soziale Gerechtigkeit bringen, noch die Klassenausbeutung beenden. Nur eine Änderung der Gesellschaftsordnung, nur eine sozialistische Revolution, kann die Arbeiter von der Unterdrückung durch das Kapital befreien.

In einer solchen Situation ist es besonders wichtig, die internationalen Anstrengungen gegen den Imperialismus und die faschistischen Kräfte, die seine Interessen schützen, zu verstärken. Es gibt keinen "guten" Imperialismus. Er bedeutet immer Leid und Tod, wovon wir uns heute wieder einmal überzeugen können. Sowohl Putins Aggression als auch die westliche Expansion bringen der Arbeiterklasse nur weiteres Elend, Ausbeutung und Armut. Es ist wichtig, gemeinsam sich gegen den Imperialismus auf globaler Ebene zu stellen und für eine bessere Zukunft, für den Sozialismus zu kämpfen.