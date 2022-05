NRW-Landtagswahl

Die AfD und ihr kläglicher Versuch, sich als Friedenspartei zu tarnen

Mancher rieb sich unwillkürlich die Augen „Wer Frieden möchte, liefert keine Panzer!“ prangte in NRW auf einem Wahlplakat der AfD. Ihr Vorsitzender Tino Chrupalla säuselte in Ablehnung an den Bundestagsbeschluss zur Lieferung schwerer Waffen allen Ernstes: „Wir sind die Partei für Frieden in Europa!“

Von jz