Ein Toter und mehr als 50 Verletzte durch Unwetter

Am 19. Mai demonstrierten 3.000 Menschen in Koronadal City in der Provinz South Cotabato auf der Insel Mindanao gegen Pläne, das Verbot von Tagebau-Minen in der Region aufzuheben. Es geht um das Pampakan-Projekt, das größte bisher noch nicht erschlossenen Vorkommen an Gold und Kupfer in Südostasien. Seit 2010 ist der Tagebau aus Umweltgründen in der Provinz verboten. Das Projekt wird vorangetrieben von Sagittarius Mines Inc. (SMI), einem Jointventure zwischen dem Schweizer Konzern Glencore, Indophil Resources (Australien) und der philippinischen Tampakan Group of Companies.;