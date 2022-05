Aktiver Widerstand, Pfingstjugendtreffen, Sommercamp, 40 Jahre MLPD, Ausflüge und mehr - Stand 16.5.

Veranstaltungen zum Buch "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus" finden sich hier in einer eigenen Übersicht

16. Mai 2022, Montagsdemos

Albstadt-Ebingen: 17 Uhr, Bürgerturm bei den "Xingels"

Hagen: Entlastungspaket der Bundesregierung reicht nicht aus! Weg mit den Hartz-IV-Armutsgesetzen! Sofortige Erhöhung aller Sozialleistungen!

17.30 Uhr Elberfelder Straße in Höhe von Galeria

18. Mai 2022

Düsseldorf: Die MLPD und vier überparteiliche Wahlbündnisse klagen gegen den Inlandsgeheimdienst „Verfassungsschutz“ in NRW wegen antikommunistischer Diffamierungen im Verfassungsschutzbericht 2019. Die Klagen werden am 18. Mai, um 10 Uhr, vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf verhandelt (Aktenzeichen 20K4761/20 und 20K4760/20). Vorher Protestkundgebung ab 9 Uhr vor dem Verwaltungsgericht, Bastionsstraße 39.

Frankfurt am Main: Solidaritätskundgebung für die angeklagten linken Studentinnen und Studenten

Ab 14 Uhr auf dem Campus Westend vor dem PEG-Gebäude.

19. Mai 2022

Frankfurt am Main: Prozess im Strafverfrahren gegen linke Studierende, 10 Uhr, Heiligkreuzgasse 34, Frankfurt am Main.

20. Mai 2022

21. Mai 2022

Jugendkonzert "Rebellion für Weltfrieden". Stuttgart, Arbeiterbildungszentrum, Bruckwiesenweg

Einladungs- und Programm-Flyer

Einladungs- und Programm-Flyer Berlin: MLPD Mitte- Spandau und der Dokumentarfilmer laden ein: "Obdachlose in Berlin" 19h Film, Info , Diskussion. Treff International, Reuterstr.15, 12053 Berlin Wilhelmstraße 47

26. Mai 2022

Nürnberg: Wie schreibe ich Artikel? Wie mache ich kurze Video-Beiträge? Korrespondentenseminar mit der Rote-Fahne-Redaktion in der Geschäftsstelle der MLPD Nürnberg, Adam-Klein-Straße, 10 Uhr bis 17 Uhr

28. Mai 2022

Stuttgart: Arbeiterbildungszentrum Süd, Chor Avanti Comuna Kanti: 151 Jahre Pariser Kommune - Vive la Commune! Eine Revue mit Liedern, Texten, Bildern, Dirigent: Aislan Coração, 19.30 Uhr, Eintritt: 10 / 7 Euro

3. bis 5. Juni 2022

23. Juli bis 13. August 2022 in Truckenthal

Das Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSEN findet vom 23.7. bis 13.8.2022 in Truckenthal/Thüringen statt. Anmelden könnt ihr euch am besten über den Flyer oder in der Geschäftsstelle des REBELL geschaeftsstelle@rebell.info. Eine/zwei/drei Wochen kosten 140/280/385 € (Frühbucherrabatt). Wir brauchen eure Anschrift, ggf. Zustimmung eurer Eltern und ob ihr schwimmen und auf Corona getestet werden dürft. Mit der Anmeldung erkennt ihr die Campordnung an. Highlights im Programm sind dieses Jahr u.a. Einsätze zur Aufforstung des Thüringer Wald, ein Jugendkonzert, Workshop zum 40. Geburtstag der MLPD, Sportfest und die Restaurierung einer Ausstellung der Anlage. Hier findet ihr das Sommercamp auf der Webseite des REBELL.

26. bis 28. August 2022 im Ruhrgebiet

