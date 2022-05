Lieder für den aktiven Widerstand

In der Hauptstadt Jakarta und in mehreren anderen Orten in Indonesien protestierten am 17. Mai Hunderte unabhängige Palmölbauern gegen den von der Regierung verhängten Exportstopp von Rohpalmöl. Den hatte die Regierung am 28. April verhängt, um die stark gestiegenen Preise für Speiseöl zu drücken. Jetzt ist aber der Preis für die Früchte um bis zu 70 Prozent gesunken und das bringt die Kleinbauern in Existenznot. Einige Palmölfabriken, die üblicherweise den großen Plantagen gehören, nehmen gar keine Früchte von den Kleinbauern mehr an.