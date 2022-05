MLPD auf Platz 2 im Wahlomat!

Grund dafür war, das außer mir keiner wählen gegangen ist. Bei den meisten Fragen antwortete die Mehrzahl sehr fortschrittlich und links, bei einzelnen Fragen, wie Tempo 30 in Städten, waren wir nicht einig. Bei der Frage, ob Hochschulen weiterhin für militärische Zwecke forschen dürfen, antwortete die Klasse "neutral", aber einige waren auch klar dagegen. Das ist ein guter Ansatzpunkt für Diskussionen in den nächsten Wochen, warum aktiver Widerstand gegen die Militarisierung der Gesellschaft notwendig ist. Am Ende kam raus, dass die MLPD auf Platz 2 ist, das hat meinen Lehrer sichtbar überrascht. Platz 1 belegte die Partei für Kinder, Jugendliche und Familie - Lobbyisten für Kinder (LfK). Das Ergebnis zeigt, dass bei den meisten Jugendlichen eine kapitalismuskritische Stimmung herrscht. Wir Rebellen müssen in unseren Schulen geduldig Überzeugungsarbeit für die sozialistische Alternative leisten.