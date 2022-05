Montagsaktion Zollernalb gegen Krieg und Militarisierung

Der russische Imperialismus muss seine Truppen zurückziehen und für die Kriegsschäden zahlen! Rückzug aller NATO-Truppen aus Osteuropa sowie ein Neutralitätsstatus der Ukraine! Die Hochrüstungspläne der Bundeswehr sowie die Lieferung schwerer Waffen lehnen wir als eskalierend ab.

Am offenen Mikrofon wurde von mehren Rednern davor gewarnt, die Weltkriegsgefahr zu unterschätzen. Scharf kritisiert wurde die Rolle des NATO-Mitglieds Türkei, das, wie Russland, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Syrien und dem Irak führt.

Wenn NATO-Generalsekretär Stoltenberg am Montagabend mitteilt "Die Türkei ist ein geschätzter Bündnispartner und … in diesem historischen Augenblick müssen wir zusammenstehen." ist das Ausdruck der Heuchelei der NATO Staaten und der Bundesregierung, wenn sie vom „Kampf für Freiheit und Demokratie“ reden. Auch die zunehmende Militarisierung, wie mit einem Großplakat der Bundeswehr in der Nähe des Berufsschulzentrums in Albstadt, kritisierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die nächste Montagsaktion mit dem Schwerpunkt des Kampfs für den Weltfrieden findet am 30. Mai statt, wieder um 17 Uhr in Albstadt-Ebingen am Bürgerturm bei den Xingels.