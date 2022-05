Bundesweite Polizeirazzia

Musiker der Band Grup Yorum und andere festgenommen

Unter dem Vorwurf, in der BRD verantwortliche Funktionen der Organisation mit revolutionärem Selbstverständnis, „Revolutionäre Volksbefreiungspartei - Front (DHKP-C), ausgeübt zu haben, wurden am 17. und 18. Mai drei Personen vom BKA festgenommen - darunter eine Journalistin und ein Musiker der Gruppe Grup Yorum. Es lagen Haftbefehle des Bundesgerichtshofs vor. In mehreren Städten wurden Durchsuchungen durchgeführt.

Korrespondenz