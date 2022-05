Öffentliches Treffen des ZKA am kommenden Samstag

Die deutsche Journalistin und ihr slowenischer Kollege wurden am 20.April in der Region Shengal im Irak verhaftet. Eine offizielle Anklage gibt es nicht, vorgeworfen wird ihnen illegale Einreise und ‚Terrorunterstützung‘. Letzteres ist die Begrifflichkeit mit der die reaktionären Regimes der Türkei und des Irak die Solidarität mit den in dieser Gegend lebenden Eziden und Kurden diffamieren und kriminalisieren. Rote Fahne News berichtete wie die Türkei und der Irak mit Unterstützung des Barzani-Regimes in einer koordinierten Aktion militärisch den Widerstand, die Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfer der Kurden und Eziden zerschlagen wollen. Die Journalisten wollten über die Lage dort berichten. Leonie Tafel, eine Freundin der Journalistin, die mit einem Unterstützerkreis für deren Freilassung kämpft, sagte, dass der Irak mit allen Mitteln verhindern will, dass Berichte über die Lage in Shengal an die Öffentlichkeit kommen. Nach Berichten des Unterstützerkreises gab es aktuell nach über einem Monat einen ersten Kontakt mit Anwälten. Mittlerweile haben 42.000 Personen für die Freilassung der beiden Journalisten unterschrieben.