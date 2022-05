Karlsruhe

Protestaktion für die Freilassung des Grup-Yorum-Mitglieds vor dem Bundesgerichtshof

Am 18. Mai wurde in Karlsruhe, vor der Außenstelle des Bundesgerichtshofs in der Rintheimer Querallee 11, eine Protestaktion für die sofortige Freilassung des Group-Yorum-Mitglieds Ihsan Cibelik durchgeführt.

Korrespondenz