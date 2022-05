Umweltkämpfer im Stadtteil Heide-Nord

Demnächst wird hier ein gemeinsames Straßenfest gefeiert: Von MLPD, Umweltgewerkschaft, dem Jugendverband REBELL, den Kindern der ROTFÜCHSE und vielen Nachbarinnen und Nachbarn : Hausgemachte Musik bei Kaffee, Kuchen, Bratwurst, Steak, Cola, Limo und Bier wird für die gute Stimmung sorgen.

Die Menschen werden in so ernsten Zeiten noch enger zusammenwachsen. Denn nur gemeinsam sind wir stark, werden wir zu einer überlegenen Kraft gegen die Kriegstreiber, Umweltzerstörer, Ausbeuter und Unterdrücker. Damit unsere Kinder eine lebenswerte Zukunft haben - in Heide-Nord und überall auf der Welt!