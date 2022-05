Kampf der ver.di-Kolleginnen und -Kollegen

Wann der Tarifstreit im Sozial- und Erziehungsdienst beendet ist, bestimmen die Gewerkschaftsmitglieder!

Über alle Kanäle in den Medien tönte es am 19. Mai "Tarifstreit im Sozial- und Erziehungsdienst endet - Mehr Geld!" Auch bei uns in der Whatsapp-Gruppe und in den Dienststellen in Gelsenkirchen (und nicht nur hier) wurde heiß darüber debattiert.

Korrespondenz aus Gelsenkirch