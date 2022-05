„Wie schreibe ich Artikel?“ – Mit einer Einheit für Videobeiträge

Gemeinsam wollen wir erarbeiten, wie man Artikel für das Rote Fahne Magazin, für Rote Fahne News und für Kleinzeitungen schreibt oder Videos dafür dreht. Jede und jeder kann teilnehmen, die bzw. der das erlernen möchte – wir freuen uns besonders über Jugendliche! Wer kann, sollte einen Laptop mitbringen.

Wann und wo?

Die Ausbildung findet am Donnerstag, 26. Mai, statt. Das ist in ganz Deutschland ein Feiertag! Die Ausbildungszeit läuft von 10 Uhr bis 17.30 Uhr (mit Pausen) in der Landesgeschäftsstelle der MLPD Bayern, Adam-Klein-Straße 23, Nürnberg.

Die Teilnehmergebühr beträgt 30 Euro. Dazu kommen Kosten für Getränke und Verpflegung vor Ort - wenn gewünscht.