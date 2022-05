Zehntausende für Recht auf Schwangerschaftsabbruch

An bis zu 450 Orten fanden am 14. Mai landesweit in den USA Protestaktionen statt unter der Losung "Unsere Körper. Unsere Zukunft. Unsere Abtreibungen". Ein breites Bündnis hatte zu den Protestzügen aufgerufen im Vorfeld einer erwarteten Entscheidung des Obersten Gerichtshof, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch abzuschaffen. Demonstrationen mit jeweils über 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden in New York und Washington DC statt. Tausende beteiligten sich in Chicago, Atlanta, Los Angeles, San Diego, Phoenix, Seattle, Fort Lauderdale uvm.