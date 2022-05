Görlitz

Alstom-Kollegen gegen Vernichtung von 400 Arbeitsplätzen

Im Görlitzer Waggonbauer-Werk von Alstom (früher Bombardier) sollen 400 bis 450 Arbeitsplätze vernichtet werden. In der "Sächsischen Zeitung" haben wir davon erfahren und nutzten unsere Woche in der Region, um den Kollegen die Solidarität der MLPD zu überbringen. Vor dem Werkstor war die Stimmung der Kollegen wütend und kämpferisch bis resigniert und zermürbt. Die 850 Kollegen sind erfahren darin Entlassungspläne abzuwehren und es gibt einen hohen Organisationsgrad in der IG Metall. Seit Jahren gibt es immer wieder Arbeitsplatzvernichtung und Schließungsdrohungen, aber auch immer eine Antwort der Belegschaft mit kämpferischen Aktivitäten, teils gemeinsam mit den Siemens-Kollegen und der Görlitzer Bevölkerung.

Korrespondenz