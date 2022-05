Bologna: Tausende im Streik gegen den Krieg!

Am 20. Mai fand in Bologna ein sozialer Generalstreik statt, zu dem die Basisgewerkschaften aufgerufen hatten und an dem sich tausende von Arbeiterinnen und Arbeitern, politische und soziale Solidaritätsgruppen, Studentinnen und Studenten,… junge Palästinenser und viele, viele andere auf dem Platz in Bologna versammelt hatten, um „Nein“ zum Krieg zu sagen.

Lager und Produktionsstätten wurden geschlossen, Schulen geschlossen, der öffentliche Nahverkehr eingestellt, zehntausende von Menschen in unserem Gebiet schlossen sich dem Streik gegen den Krieg, die Kriegswirtschaft und die Kriegsregierung an. Sie sprachen sich für höhere Sozialausgaben aus.

Mehr als 20 Plätze in ganz Italien wurden zur gleichen Zeit mit Demonstrationen und Mahnwachen vor NATO-Militärstützpunkten mobilisiert.

Die Demonstration in Bologna begann auf der Piazza XX. Settembre mit einem Transparent, das von den Arbeiterinnen und Arbeitern der organisierenden Gewerkschaften getragen wurde und auf dem stand: "Raus aus dem Krieg, Erhöhung der Löhne und der Sozialausgaben!".

Der Umzug setzte sich über die Via Amendola und die Via Marconi fort, wo vor den Gewerkschaftszentralen der CISL und der CGIL Reden von Arbeiterinnen und Arbeitern gehalten wurden, die die Bedeutung des Generalstreiks betonten und die Gewerkschaftspolitik verurteilten, welche darauf abzielt, die Regierung Draghi, die Regierung des Krieges, nicht zu stören, obwohl die überwältigende Mehrheit der Arbeiterinnen und Arbeiter im ganzen Land für ein sofortiges Ende der Kambodschanisierung ist.

In der Via Barberia protestierten sie auch gegen die Confindustria, die versucht, die Arbeiterinnen und Arbeiter für die Kosten der Krise und der Kriegswirtschaft aufkommen zu lassen.

Die Demonstration endete vor den Fenstern des Rathauses, in dem die Kriegspartei regiert, die für einen beispiellosen Angriff auf die Lebensbedingungen der Bevölkerungsgruppen verantwortlich ist, die für ihren kriegerischen Wahnsinn bezahlen sollen.