Die geheime Mädchenschule trotzt den Taliban

Rund ein Dutzend Mädchen im Teenageralter besuchen einen Mathekurs. "Wir wissen um die Bedrohungen und machen uns Sorgen", sagt die einzige Lehrerin, aber sie fügt hinzu, die Bildung der Mädchen sei "jedes Risiko wert".

Mit Ausnahme einiger weniger Provinzen des Landes haben die Taliban angeordnet, dass die Sekundarschulen für Mädchen geschlossen bleiben. In der Schule, die wir besuchen, hat man auf beeindruckende Weise versucht, ein echtes Klassenzimmer nachzubilden, mit Reihen ordentlicher blauer und weißer Tische. "Wir tun unser Bestes, um dies heimlich zu tun", sagt die Lehrerin, "aber selbst wenn sie mich verhaften und schlagen, ist es das wert."

Im März sah es so aus, als ob die Mädchenschulen wieder eröffnet werden könnten. Doch nur etwa eine Stunde, nachdem die ersten Schülerinnen eingetroffen waren, kündigte die Taliban-Führung eine plötzliche Änderung ihrer Politik an. Für die Schülerinnen der geheimen Schule und für viele andere Mädchen im Teenageralter ist der Schmerz immer noch groß. "Es sind jetzt zwei Monate vergangen, und die Schulen sind immer noch nicht wieder geöffnet", sagte uns eine 19-Jährige in dem behelfsmäßigen Klassenzimmer. "Das macht mich so traurig", fügte sie hinzu und bedeckte ihr Gesicht mit den Handflächen, um die Tränen zurückzuhalten.

Aber es herrscht auch eine Stimmung des Trotzes.

Eine andere 15-jährige Schülerin wollte eine Botschaft an andere Mädchen in Afghanistan senden: "Seid mutig, wenn ihr mutig seid, kann euch niemand aufhalten." ...

