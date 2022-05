Die Grünen - heute die kriegslüsterne Partei Nummer Eins

Über die Notwendigkeit einer neuen Friedensbewegung, die jeden imperialistischen Krieg verurteilt, das war sofort Konsens. Es herrschte regelrechtes Entsetzen bei einem Teilnehmer über die Entwicklung der Grünen „ich war noch nie ein Freund von denen, aber was die jetzt abziehen, das ist doch alleine ein Grund, dass wir eine neue Friedensbewegung brauchen. Die wollen ja am liebsten nur draufhauen!“ So kaufte er auch noch die aktuelle Ausgabe des Rote Fahne Magazins mit der gelungenen Fotomontage zur „olivgrünen Kriegstreiberei der Führung“.

Wesentlich war noch die Diskussion über die im Kapitel aufgeführten Unterschiede der Praxis als Kriterium der Wahrheit – einmal individuelle, subjektive Praxis; im Verständnis des wissenschaftlichen Sozialismus hingegen die gesellschaftliche Praxis. Dass gesellschaftliche Praxis auch bedeutet, dass man sich organisiert und so eben auf die Gesetzmäßigkeiten wirklich Einfluss nehmen kann – das machte einige Teilnehmer nachdenklich. Und die Frage, ob sie sich organisieren, steht jetzt offen im Raum.

Denn Einfluss nehmen wollen sie und diesen drohenden Krieg auf jeden Fall verhindern.