Leserbrief zu „Wahlergebnis der Internationalistischen Liste / MLPD genauer unter die Lupe genommen“

Differenziert auswerten - Zum Wahlergebnis von Peter Weispfenning in Herne

Offiziell wurde mein mein Erststimmenergebnis aus bisher unerfindlichen Gründen von ursprünglich 310 auf 295 Stimmen zurückgesetzt, was immer noch 594 Stimmen auf 100.000 gültige Stimmen sind. Im Kommunalwahlbezirk Holsterhausen Süd erhielt ich 1,75 Prozent und in „meinem“ Wahllokal bekam ich sogar mindestens 3,1 Prozent der Stimmen. Hier liegt ein Schwerpunkt der Kleinarbeit der MLPD, wo die Arbeit in den letzten Jahren intensiviert wurde.

Von Peter Weispfenning