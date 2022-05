Gegen den Krieg lohnt sich nur der Kampf

Die von SI Cobas und Cub anlässlich des Generalstreiks gegen den Krieg und die Kriegswirtschaft ins Leben gerufene Initiative ... führte den Protest an diesem Morgen vor das amerikanische Konsulat. Es wurden Transparente gegen den NATO-Imperialismus und gegen seine Erweiterung nach Osten und Nordeuropa entrollt. Letzteres wird zu einer Verschärfung der zwischenimperialistischen Spannungen führen. ...

Eine starke Botschaft kam von der Arbeitslosenbewegung des 7. November, die sich vor dem repräsentativen Palast der führenden Kriegsmacht der Welt zu Wort meldete und darauf hinwies, dass die Kosten der Lebenshaltungskosten und des Rüstungswettlaufs vor allem diejenigen treffen, die ohne Arbeit und ohne Lohn sind.

Ebenso deutlich wurde die Komplizenschaft der USA und des Westens mit dem systematischen Massaker Israels an der palästinensischen Bevölkerung angeprangert. Diese hat in den letzten Tagen mit der gezielten Ermordung der Journalistin Shireen Abu Akleh und dem anschließenden Angriff auf den Trauerzug einen Höhepunkt an Grausamkeit erreicht.

Anschließend erreichte die Demonstration den Platz des Sieges, wo in der Nähe des russischen Konsulats ein Transparent entrollt wurde, das die russische Invasion in der Ukraine und die Unterdrückung von Arbeitern und Kriegsgegnern durch die Putin-Regierung anprangerte. Es wurde bekräftigt, dass es für Proletarier keinen "freundlichen" Imperialismus gibt.

Der Trend zum Krieg, der untrennbar mit dem Fortschreiten der kapitalistischen Krise verbunden ist, wird mit dem aktuellen Konflikt in der Ukraine nicht aufhören.



Deshalb glauben wir, dass es trotz der immer noch unzureichenden Mobilisierung gegen den Krieg die Aufgabe aller Vorreiter des Kampfes ist, eine systematische Gegenaufklärung gegen die bellizistische Propaganda zu entwickeln, die von den der Draghi-Regierung hörigen Medien ununterbrochen betrieben wird, um eine breite und massenhafte Bewegung aufzubauen, die in der Lage ist, dem allgemeinen Ansturm der Barbarei entgegenzutreten.