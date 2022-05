Solidarität mit griechischen Erdölarbeitern

Gegen Entlassungen und für Umweltschutz

Kavala Oil, das dem in London ansässigen Konzern Energean gehört, besitzt und betreibt das einzige Ölfeld in Griechenland. Im April 2021 kündigte Energean ein Umstrukturierungsprogramm an, das zu massiven Entlassungen führt, um festangestellte Fachkräfte mit langjähriger Erfahrung durch ungelernte Auftragnehmer zu ersetzen. Energean kündigte außerdem Kürzungen bei den Löhnen und Sozialleistungen in Höhe von 6 Millionen Euro an. Und das, obwohl das Unternehmen von der Europäischen Union Mittel zur Entschädigung für die Folgen der Covid19-Pandemie in Höhe von 100 Millionen Euro erhalten hat.

