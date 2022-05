Gesetze und Rechtsverordnungen sind ab Januar 2023 online abrufbar

Heute vor 90 Jahren wurde Frank Beyer geboren. Er zählte zu den bedeutendsten deutschen Filmemachern. Er starb 2006. Seine Kinofilme entstanden im DEFA-Studio für Spielfilme in Potsdam-Babelsberg. Dazu gehören u.a.: Fünf Patronenhülsen (1960), Nackt unter Wölfen (1963), Jakob der Lügner (1974), Nikolaikirche (1995) und viele andere. In Verbindung mit der Restauration des Kapitalismus 1956 wurden viele Fortschritte im Bereich der Kultur in der DDR erstickt. Filme verschwanden einfach in der Versenkung. Ausgehend vom 11. ZK-Plenum der SED wurde unter anderem „Spur der Steine“ von Frank Beyer, der auch „Nackt unter Wölfen“ gedreht hat, verboten. In "Spur der Steine" wurde die Doppelmoral eines SED-Funktionärs gezeigt, was den herrschenden Bürokraten wohl zu nahe ging. Der rbb strahlt den Film heute am späten Abend (23.30 Uhr) aus.