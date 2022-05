Grüße der Solidarität an die Maoistische Partei Russlands

Sie hatten beschlossen, am 22. Mai Demonstrationen zu organisieren und dazu beizutragen, den Kampf der Frauen, der im ganzen Land zersplittert ist, zu organisieren. Rote Fahne News berichtete darüber und über Protestaktionen am 22. Mai.

In dem Solidaritätsschreiben heißt es: "Wir begrüßen und unterstützen Ihre Initiative und Ihren Mut angesichts der zunehmenden Unterdrückung. Wir sind sicher, dass Sie Ihren Kampf mit Klugheit organisieren werden, damit ihre Organisation sich für die Zukunft rüstet. Ihre Aktion findet in einem Kontext statt, in dem auch die westlichen Länder Kriegspropaganda betreiben und der Zugang zu Informationen über die Kämpfe in Russland schwierig ist. Unsere Kameraden zu unterstützen bedeutet, die fortschrittlichen, demokratischen und revolutionären Kämpfe in Russland zu unterstützen. Es bedeutet, zum Frieden und nicht zum Krieg beizutragen.

Wir werden ihren Kampf in unseren Ländern bekannt machen und rufen zu einer breiten Unterstützung der kämpferischen Frauenbewegung in Russland auf! Die Rechte der Frauen werden von vielen Seiten und in vielen Ländern angegriffen. Doch die Frauen wehren sich und kämpfen! Die 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen, die für September in Tunesien vorbereitet wird, wird unsere Verbindungen und unsere Solidarität stärken! Kein Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung ohne die "die Hälfte des Himmels", die Frauen und den Feminismus!"