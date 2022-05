Jetzt nutzen: Mit dem 9-Euro-Ticket günstig zum Pfingstjugendtreffen und zurück!

Von Juni an können alle in Deutschland damit in Bussen und Bahnen sowie in Regionalzügen des Nahverkehrs in allen Verkehrsverbünden reisen.

Jeder der bereits ein Abo-Ticket des Nahverkehrs hat, braucht nichts weiter zu tun und kann damit bundesweit reisen. Für alle anderen ist das 9-Euro-Ticket pro Monat bei allen Reisezentren der Deutschen Bahn, den Verkaufsstellen der regionalen Verkehrsverbünde und demnächst auch an Fahrkarten-Automaten zu kaufen.

Mit privat angemieteten Reisebussen oder auch Anbietern wie z. B. Flix-Bus ist die Fahrt mittlerweile zum einen teurer und auch nicht sehr viel kürzer. Allerdings gilt es zu beachten, dass das 9-Euro-Ticket ausdrücklich nicht für den Fernverkehr der DB (Inter City, Euro City, ICE) gilt. Das heißt, für Besucherinnen und Besucher, die das Pfingstjugendtreffen von weiter her anfahren wollen, gilt es zu prüfen, ob die Fahrt mit dem DB-Nahverkehr nicht zu lang wird, oder ob zu häufig umgestiegen werden muss.

Die Fahrtzeiten bis zum Hauptbahnhof Essen (in der Nähe des Veranstaltungsorts) mit dem Regionalverkehr dauern zum Beispiel: Von Hamburg ca. fünf Std./ zweimal Umsteigen, von Berlin ca. sieben bis acht Std./ dreimal Umsteigen, von Stuttgart ca. sechseinhalb bis acht Std. / dreimal oder viermal Umsteigen.

Organisiert euch auch gleich die Eintritts-Tickets für das Pfingstjugendtreffen.

Alle Infos zum 20. Internationalen Pfingstjugendtreffen gibt es hier