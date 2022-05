Internationales Pfingstjugendtreffen

Jugendkonzert in Stuttgart: Wir haben uns definitiv gut aufgewärmt!

Am Samstag fand in Stuttgart ein Jugendkonzert statt. Das Motto war "Rebellion für Weltfrieden - Warm-up fürs Internationale Pfingstjugendtreffen". Wir freuten uns, dass es endlich wieder ein Konzert gab! Wettertechnisch war ein Warm-up allerdings nicht notwendig, denn es war wunderbar warm und sonnig. Einige Unentschlossene entschieden sich und kauften auf dem Konzert eine Eintrittskarte. Der Erlös des Konzerts geht an das 20. Internationale Pfingstjugendtreffen und in den Friedenskampf von MLPD und Jugendverband REBELL. Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Solidarität international verkaufte leckeres afrikanisches Essen, um die Fahrt nach Gelsenkirchen zu finanzieren.

Korrespondenz aus Ulm